En enero se registró disminución de víctimas fatales según la ANSV

En el mes de enero continuó la tendencia a la baja en accidentes de tránsito y víctimas mortales en el país, si se tiene en cuenta que durante el mismo periodo del año anterior fallecieron 495 personas y en enero de este año las victimas mortales fueron de 462, lo que significa una disminución del 7% en fallecidos por siniestros viales, así lo dio a conocer de manera preliminar la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

El comparativo de los fallecidos en departamentos registró que Santander reporta la mayor disminución con respecto a los datos del año anterior con 17 muertes menos (33-16), Antioquia 13 (68-55), Boyacá 12 (23-11), Bogotá 10 (37-27) y Cundinamarca con 8 (40-32).

Los departamentos que aumentaron el número de muertes fueron Cesar, con 11 más que el año anterior (15-26); Meta, con 9 (13-22); Norte de Santander, con 7 (10-17); Cauca, con 5 (12-17); y Tolima, con 4 (15-19).

Por su parte, el director de la ANSV, Alejandro Maya, manifestó que pese a la disminución de las cifras en reducción de muerte por accidentes viales aún los colombianos deben seguir concientizándose de la responsabilidad para seguir bajando estas cifras, hasta llegar a cero muertes por accidentes viales.