En agosto el uribismo definirá la lista definitiva al Congreso

El expresidente Álvaro Uribe anunció la fecha que le próximo 30 de julio se definirá el mecanismo y la lista definitiva de precandidatos del Centro Democrático para el Congreso de la República.



"El día 30 de julio se definirá el mecanismo y la lista definitiva de precandidatos. Mecanismo para tener una candidatura unificada. Ese mecanismo podría ser un proceso de primarias regionales con participación de ciudadanía y encuestas y una probable consulta en marzo", indicó.



Uribe explicó que en junio se hará la preselección de los candidatos, en julio la selección definitiva y a comienzos de agosto se dará a conocer la lista definitiva.



