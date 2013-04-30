6AM W6AM W

En agosto de 2014 podría ser entregado el túnel de La Línea, dice Invías

El director de Invías, Leonidas Narváez , dijo en www.wradio.com.co que a finales de 2013 estarán terminadas las dobles calzadas en la vía que comunica a Cajamarca con Armenia.

“Como van las obras podríamos estar terminando hacia finales (de 2013) las dobles calzadas (…) las excavaciones del túnel se pueden terminar este año (…) pero para el recubrimiento se tomarán unos 12 o 14 meses”, indicó.

Sobre una resolución de la ANLA, el director de Invías aclaró que no se trata de una suspensión de la licencia sino una serie de requisitos ambientales.

“Los requisitos que pidió la ANLA están cumplidos”, anunció.
 

