Eln libera a los tres soldados secuestrados en Arauca

En este momento los soldados están siendo trasladados a la ciudad de Arauca. Foto: Defensoría.( Thot )

(Le puede interesar: ELN entrega a dos menores indígenas que tenía secuestrados en Arauca)

La Defensoría del Pueblo confirmó que el Eln liberó a los tres soldados secuestrados, el pasado 8 de agosto, en zona rural del municipio de Fortul (Arauca), cuando se encontraban de permiso y movilizándose en un transporte público.