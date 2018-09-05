6AM W6AM W

Arauca

Eln libera a los tres soldados secuestrados en Arauca

Quedan pendiente la liberación, a la que se comprometió el Eln, de otros seis secuestrados en el Chocó. El comandante Uriel instó a Duque a "suspender las operaciones militares".

En este momento los soldados están siendo trasladados a la ciudad de Arauca. Foto: Defensoría.

En este momento los soldados están siendo trasladados a la ciudad de Arauca. Foto: Defensoría.(Thot)

(Le puede interesar: ELN entrega a dos menores indígenas que tenía secuestrados en Arauca)

La Defensoría del Pueblo confirmó que el Eln liberó a los tres soldados secuestrados, el pasado 8 de agosto, en zona rural del municipio de Fortul (Arauca), cuando se encontraban de permiso y movilizándose en un transporte público.

