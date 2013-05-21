ELN entregó mujer secuestrada a Comité Internacional de la Cruz Roja

La mujer fue entregada a una misión humanitaria del CICR, quienes la llevaron a su vehículo a Saravena, Arauca, donde posteriormente se encontró con sus familiares.



Anne Silvie Linder, jefa de la oficina del CICR en Saravena, Arauca, señaló que “en el día de ayer en horas de la mañana, sobre las 10:00 am, a nosotros nos fue entregada, por parte del ELN, una joven de 29 años y confirmó que fue en el municipio de Fortul, departamento de Arauca".



"Nosotros normalmente respetamos reglas y los que nos piden las víctimas, son casos muy sonados, que obviamente se publican, pero por confidencialidad que maneja el CICR los detalles del lugar como tal, no los puedo suministrar, lo que observé es que la joven goza de buena salud".



El nombre de la joven liberada no fue revelado por petición de la víctima y los familiares.





