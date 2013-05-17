El país gana si Santos pone un ministro dedicado a Viviendas y no a votos: Camilo Romero
El senador indicó que con la salida de Germán Vargas Lleras del Gobierno, el presidente Santos tiene la oportunidad de nombrar a un buen ministro que se dedique a los problemas.
El senador del Polo Democrático Alternativo, Camilo Romero, indicó en www.wradio.com.co que con la salida de Germán Vargas Lleras del Gobierno, el presidente Santos tiene la oportunidad de nombrar a un buen ministro de Vivienda que se dedique a esos problemas.
“Con lo que más gana es con la oportunidad de tener un ministro que se dedique a resolver los problemas de vivienda y no preocuparse por votos”, señaló Romero.
Además, aseguró que el anunció de Santos de querer reelegir sus políticas es una “bonita oportunidad” para que “el sector alternativo logre un papel trascendental”.
