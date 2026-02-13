El derecho a la paz no puede depender de resultados electorales: fiscal (e)

El fiscal General (e), Jorge Fernando Perdomo, pidió a la Corte Constitucional tumbar el proyecto de ley estatutaria sobre el plebiscito para la paz, debido a que considera que el proyecto reforma la Constitución y desconoce y modifica el contenido principal del plebiscito, al adoptar una decisión vinculante, "que permite que mediante ese mecanismo se pronuncien sobre aspectos que van más allá del Ejecutivo".



Agregó Perdomo que el derecho a la paz hace parte del núcleo duro de la constitución y que la terminación del conflicto no puede estar sometida a las mayorías, pues "en sí mismo es un bien mayor".



"La paz es un bien tan deseable que el artículo 22 de la Constitución es de obligatorio cumplimiento. El derecho a la paz no puede depender de ningún resultado electoral (...) no es posible consultar al pueblo si quiere la terminación del conflicto, como tampoco se puede pedir que regrese la esclavitud", puntualizó.