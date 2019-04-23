Queremos que los colombianos tengan la garantía de tener un derecho fundamental a la pensión: representante Juan Carlos Wills. Foto: Getty Images

El debate entre Fedesarrollo y el representante Juan Wills por las pensiones en el PND

El representante Juan Carlos Wills y Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, debatieron sobre el artículo que trata el cambio de fondos y que se encuentra en el Plan Nacional de Desarrollo.

En primer lugar, Mejía expresó que “el artículo es muy inconveniente por que lo hace es profundizar las problemáticas que tiene nuestro sistema pensional, como la cobertura, solo uno de cuatro adultos reciben su pensión y no soluciona este problema”.

Además dijo que “esta es una amnistía para quienes que puedan moverse pero quienes realmente se van a mover son las personas con más dinero, que se irán al régimen público que ya se sabe que tiene uno problemas de mala focalización y regresividad”.

“Este situación va a profundizar la altísima inequidad del sistema pensional. Yo creo que se debe hacer una reforma integral al sistema” puntualizó.

De otro lado, Wills afirmó que es bueno que el Congreso haga propuestas pensando en los ciudadanos, “Esto no se trata de lo bueno o lo malo que le pase a los fondos privados es ayudarle a quienes se quieren cambiar”.

“Acá debemos defender a los millones de colombianos que se cambiaron de pensión con engaños; todos debemos tener la libertad de elegir” finalizó.

