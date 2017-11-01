Efromovich respondió a Rodrigo Lara sobre petición de negociar huelga con Acdac

Luego de varias cartas y pronunciamientos por parte del presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, a Avianca para que nuevamente decidiera sentarse en una mesa de diálogos con la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, Acdac, la empresa a través de su mayor accionista respondió al político colombiano manifestándole sutilmente que ese encuentro solo se realizará dentro del Tribunal de Arbitramento convocado por el Gobierno.

En la misiva de respuesta, Avianca también expuso que la voluntad para negociar por parte de la aerolínea aún se encuentra intacta, pero que luego de más de cinco años de negociaciones con la Acdac, el único paso posible es lograr acuerdos en un tribunal y en cada una de las instancias indicadas para el caso por la ley colombiana, con lo cual según la empresa se espera cerrar exitosamente un conflicto laboral de años.

De esta manera Efromovich agradeció a Lara por su interés en ayudar a solucionar el problema laboral que terminó con una huelga de más de seiscientos pilotos y que a la fecha no parece tener pronta solución.