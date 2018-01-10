6AM W6AM W

Arauca

Ecopetrol también activó plan de contingencia del Oleoducto Caño Limón-Coveñas

El derrame de crudo a causa de los atentados afecto el suelo y vegetación en los departamentos de Boyacá y Arauca.. Foto: Colprensa(Thot)

Ecopetrol informa que activó el plan de contingencia del oleoducto Caño Limón Coveñas a raíz de tres atentados registrados este miércoles contra este sistema de transporte en los departamentos de Boyacá y Arauca.

El primero de ellos fue en la vereda La Cañaguata, en Cubará Boyacá a unos pocos metros de la vía La Soberanía. El ataque produjo caída de crudo en un caño seco en una extensión de 300 metros lineales aproximadamente, también afectó suelo y capa vegetal.

Los otros dos ataques se reportaron en las veredas La Granada y Miramar en Saravena Arauca y el producto quedó contenido en el cráter que dejó la explosión. Como parte del Plan de Contingencia se notificó a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y Desastres de los municipios de Cubará, Saravena y Arauquita, a los departamentales de Boyacá y Arauca, y a Corporinoquía.

La petrolera tras mostrar su rechazo enfático frente a los actos delictivos presentados durante este miércoles también manifestó que inmediatamente, la Fuerza Pública asegure las zonas donde se presentaron los atentados procederá a permitir que personal técnico y profesional de la Empresa ingrese a los puntos afectados para realizar la limpieza y la reparación del ducto cuyo bombeo se encuentra suspendido.

