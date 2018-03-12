Ecopetrol confirmó nuevo hallazgo de crudo en el Meta

Ecopetrol confirmó la presencia de petróleo en el pozo Lorito-1, localizado en la vereda Montecristo del municipio de Guamal, en el departamento del Meta. Según lo expuesto por la estatal, el hallazgo se registró a una profundidad de 2.500 metros, donde se evidenció la presencia de crudo pesado, de 8 grados API, en arenas de edad terciaria que suman un espesor de 60 metros, equivalente a un edificio de 20 pisos.

Lorito-1 es operado por Ecopetrol, que cuenta con el 55% de participación, y su socio es Talisman Colombia Oil & Gas Ltd, empresa perteneciente a Repsol, quien tiene el 45% de participación en el contrato Exploración y Producción del Bloque CPO-9, dicho bloque produce en la actualidad más de 6.000 barriles de petróleo por día tras el descubrimiento anunciado en 2010 en el pozo Akacías.

Según el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, “la presencia de crudo en Lorito-1 confirma el potencial de hidrocarburos pesados que existe en esta zona de los Llanos Orientales, en donde se produce cerca de la mitad del petróleo del país, y abre una gran oportunidad para el crecimiento, la generación de empleo, la inversión y el desarrollo del municipio de Guamal y del Meta. Es satisfactorio sumar un hallazgo más dentro de la ambiciosa campaña de exploración que llevamos a cabo en el territorio colombiano para incrementar las reservas de Ecopetrol y del país”.

Los trabajos de perforación cumplieron los requerimientos ambientales, no se presentaron accidentes ni hechos que afectaran fuentes hídricas, y se iniciaron luego de un completo proceso de diálogo con las autoridades y comunidades de la zona.

La estatal finalmente manifestó que la cercanía del pozo Lorito-1 a infraestructura de producción y transporte permite acelerar su etapa de producción comercial.