Ecopetrol anunció tres descubrimientos de petróleo en Colombia

Ecopetrol confirmó la presencia de hidrocarburos en tres pozos en el territorio nacional dentro de las operaciones conjuntas que lleva a cabo con Occidental, OXY, en los departamentos de Arauca y Santander.

En Santander, el descubrimiento se realizó en el pozo Infantas Oriente-1 a una profundidad aproximada de 600 metros, con presencia de crudo en un espesor de 15 metros. En las pruebas, el pozo produjo más de 250 barriles por día de un petróleo liviano, de 33 grados API.

El campo La Cira-Infantas, ubicado en la zona en donde se inició la historia de la industria del petróleo en Colombia hace un siglo, ha incrementado significativamente su producción en los últimos doce años, al pasar de 5.000 barriles por día en 2005 a 45 mil barriles por día en la actualidad, lo que lo convierte en uno de los cinco campos más importantes del país.

En Arauca, los pozos que confirmaron presencia de crudo son Cosecha V-01 y REX NE- 01ST2, situados en el municipio de Arauquita. El descubrimiento en el pozo Cosecha V-01 se registró cerca de los 2.600 metros de profundidad, en intervalos de areniscas petrolíferas de la formación Carbonera Inferior, con un espesor aproximado de 4 metros de crudo liviano, de 31 grados API. En las pruebas, el pozo reportó una producción de 600 barriles de petróleo promedio día.

En el pozo REX NE-01ST2, la presencia de crudo se identificó a una profundidad de 2.500 metros con un espesor aproximado de 20 metros de saturación de petróleo. En la actualidad el pozo se encuentra produciendo un promedio de 2.000 barriles por día de petróleo liviano, con gravedad de 35 grados API.

Según el informe de Ecopetrol, el crudo liviano se caracteriza por tener una mayor valorización en el mercado internacional y por su facilidad para el transporte, siendo también clave para balancear la carga de la refinería de Barrancabermeja, que se encuentra a menos de 25 kilómetros de distancia del pozo Infantas Oriente-1, lo que permite acelerar la etapa de producción de este descubrimiento.

Según el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón “Estos tres hallazgos demuestran que la actividad petrolera se está revitalizando en dos de los departamentos más tradicionales para esta industria en Colombia, al tiempo que ratifica las bondades de la alianza entre Ecopetrol y OXY, que inició a principios de la década de los ochenta con el descubrimiento del campo Caño Limón”.