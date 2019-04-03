Diana Perafán se refiere a las acusaciones que hizo contra minga indígena del Cauca
Perafán, pertenece a un cabildo indígena independiente del Cric, se refirió a las condiciones de tierra que pide la minga al Gobierno y dijo que no es coherente lo que reclaman.
Diana Perafán se refiere a las acusaciones que hizo contra minga indígena del Cauca
07:28
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Duque debe abocarse al fallo del Consejo de Estado y debe evaluar lo que realmente fue el acuerdo del Nilo: Diana Perafán. Foto: Colprensa