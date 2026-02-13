Deudas de Pedro Gómez Cía podrían ser mayores a $15.000 millones

La W Radio conoció una serie de documentos que la Superintendencia de Sociedades envió a la compañía Pedro Gómez en donde se evidencian deudas vencidas mayores a 90 días por $5.933 millones a accionistas y $8.531 a proveedores.

Esto significa que las deudas podrían superar los $15.000 millones, que según la Superintendencia de Sociedades no tienen establecidas condiciones o plazos para el pago ni es posible verificar si este valor es real o asciende a mucho más.

De ahí se desprende la decisión de la Superintendencia de Sociedades de hacer un seguimiento económico y financiero, lo cual se conoce como sometimiento a control.

La superintendencia le exigió a Pedro Gómez explicar cómo fueron clasificadas las deudas por edades ya que ni siquiera se tiene estipuladas las condiciones para saber si las deudas están vencidas o no.

Por consiguiente, la empresa debía remitir los documentos que soportan todos sus moviéndonos financieras en el menor tiempo posible.

Las cartas dicen que la Supersociedades dio un plazo que venció el pasado 23 de marzo y aún se sigue indagando si ya la información solicitada fue radicada en la entidad.

Hay que recordar que cuando una empresa es sometida a control no puedes inversiones ni compras ni ventas distintos a los que garantizan la continuidad de la compañía.