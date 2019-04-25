Marchando es la única forma en la que puedo garantizarle el estudio a mis hijos: Cesar Arias, asistente al paro nacional desde Barranquilla . Foto: Colprensa

Desde diferentes regiones de Colombia ciudadanos explican porque asisten al paro nacional

La W adelanta una ronda informativa desde las diferentes regiones del país, reportando cómo avanza la jornada de manifestaciones previstas en las diferentes ciudades para este jueves 25 de abril.

Las voces de los protagonistas de las movilizaciones se escucharon en La W, donde las críticas al Plan Nacional de Desarrollo, fueron el factor común de las opiniones recogidas desde los diferentes puntos de las regiones.

El tema de las pensiones, la crisis de la educación, la crisis de la salud, reajustes presupuestales, sobrecarga laboral y los incumplimientos por parte del gobierno a acuerdos previos, son algunas de las motivaciones.

Gremios, estudiantes y ciudadanos del común, algunos de los perfiles de los manifestantes.

Según informó la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérres, la jornada de manifestaciones transcurre en total normalidad en la mayoría de las latitudes del territorio nacional, presentandose solo algunos incidentes violentos en Antioquia, Bogotá, y Bolívar.

Barranquilla, Montería, Cartagena, Tunja, Bogotá, Cali, Medellín, Popayán, Pasto, Bucaramanga, algunas de las ciudades donde se presentaron movilizaciones

