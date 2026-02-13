Denunciarán penalmente al presidente de la ETB

Los congresistas Ángela Robledo, Inti Asprilla (Verde), Alirio Uribe y Alexander López (Polo), junto al concejal Hollman Morris (Progresistas) y representantes de la sociedad civil de los sindicatos radicaron una denuncia penal en contra del presidente de la Empresa de Teléfonos de Bogotá, Jorge Castellanos.

José Roberto Acosta, director de Justicia Tributaria, aseguró que la denuncia penal en contra de Castellanos se interpone ya que “posiblemente (Castellanos) haya incurrido en los delitos de falsedad en materia de información bursátil, así como de administración desleal de la empresa, ya que tiene el deber de mantener la reserva de cierta información que podría alterar la bolsa de valores en relación con la acción de la ETB”.

De acuerdo con el representante Alirio Uribe, de desarrollarán cuatro estrategias con el fin de proteger el patrimonio público: comunicar los defectos del plan de desarrollo del alcalde Peñalosa, denunciar penalmente al presidente de la ETB, movilizar a la ciudadanía en protesta a las disposiciones del plan distrital de desarrollo y continuar el control político a la administración Peñalosa desde el Congreso de la República.