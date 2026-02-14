Denuncian venta de exámenes y calificaciones en curso para ascender en el Ejército
Los monitores e instructores cobrarían entre $20.000 y $50.000 por materia.
W Radio conoció que en el Curso de Capacitación Intermedia Capavan, dictado por la Escuela de Armas Combinadas bajo la dirección de Carlos Alberto Betancur, se venden calificaciones y respuestas de exámenes que deben presentar los estudiantes para ascender de suboficial al grado de sargento viceprimero.
Según fuentes que tomaron el curso, dictado del 7 de mayo al 13 de julio, los estudiantes contactaban a los monitores quienes, a su vez, hacían el contacto con los instructores que dictaban los cursos para obtener las respuestas de los exámenes.
La situación es preocupante, ya que las materias ofrecidas en el curso, entre ellas Contraterrorismo, Derecho Internacional Humanitario y Operación de Minas, son esenciales para garantizar una prestación efectiva del servicio brindado por el Ejército Nacional de Colombia.
Sin embargo, se conocieron audios que demuestran que los estudiantes establecen que no van a estudiar, ya que son tres meses para descansar.
Según distintas fuentes, no es la primera vez que esto sucede al interior de las Fuerzas Militares.
Al parecer, en el curso llevado a cabo en enero de este año se presentó la misma situación y la solución del Ejército fue trasladar al instructor del curso a otro departamento del país. Incluso, afirmaron que en cursos para ascender a grados superiores también se presenta la misma situación.
La W también conoció chats de WhatsApp en los que se estableció: “Ya somos viejos para que ahora vengan a abrir los ojos y conocer cómo funciona el Ejército (…) lo que sí estoy seguro es que al Ejército no lo vamos a cambiar, acá más de un 90% ya lo tenemos clara en este momento es pasar a nuestro próximo grado. Pero sí les pido que, por favor, no vayan a calentar el curso, acá está de por medio nuestras familias”.
El Ejército Nacional le contestó a W Radio que no tolerará este tipo de actos dentro de la institución, pero no especificó qué acciones se van a tomar para evitar que efectivamente no vuelvan a suceder.
Estas son las conversaciones de WhatsApp a las que W Radio tuvo acceso: