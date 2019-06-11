Denuncian presuntas demoras en entrega de tarjeta profesional a guías de turismo
En micrófonos de La W, el guía turístico Néstor Meléndez aseguró que lleva seis meses esperando a que le entreguen su tarjeta profesional y aún no le han dado respuesta.
Todos hicimos el plan de estudios para poder empezar a trabajar de una vez: Néstor Meléndez.. Foto: Getty Images