Denuncian incumplimientos de empresas ganadoras de la licitación de aseo

“Algo huele muy mal en la licitación de aseo”, dijo el representante por Bogotá Inti Asprilla, luego de un seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en los pliegos de la licitación pública de aseo en Bogotá, en la que se adjudicaron cinco contratos de concesión con áreas de servicio exclusivo. Los incumplimientos, según Asprilla, tienen que ver con la no entrega en las fechas establecidas de los “Planes Operativos de Inicio” que debían entregar las cinco empresas favorecidas con la licitación; el no pago de los dineros correspondientes a las “Obligaciones de Hacer”; y el cambio irregular en la fecha para la consignación al respecto.

De acuerdo al pliego de condiciones de la licitación pública se estableció que “(…) El concesionario presentará el Plan Operativo para el Inicio del Esquema del ASE (adjudicada) y realizará una exposición para socializarlo a la UAESP, a más tardar quince (15) día antes de la firma del acta de inicio.

En este documento tendrá en cuenta las condiciones de prestación del servicio público de aseo en los componentes de recolección, transporte, barrido y limpieza de áreas públicas, corte de césped, poda de árboles, e instalación y mantenimiento de cestas, establecidas en los Reglamentos Técnico Operativo y Comercial y Financiero, sus anexos y en el Pliego de condiciones (…)”.

Asprilla también ha encontrado incumplimientos en lo relacionado a las obligaciones económicas a las que las empresas favorecidas se comprometieron. Según el pliego de la licitación en la página 31 numeral 6.1.2., del documento denominado “Documento de condiciones generales de participación definitivo” (pliego de condiciones) se estableció:

“(…) 6.1.2. Factor económico y de calidad - “Obligaciones de Hacer”. (30 Puntos).

Aporte económico Voluntario para las “Obligaciones de Hacer” (AVOH). El aporte único deberá realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato de Concesión, el CONCESIONARIO consignará la suma de dinero propuesta para ejecutar las “Obligaciones de Hacer”, en la cuenta bancaria del Distrito Capital que determine la UAESP al momento de la firma del contrato (…)”.

Los pagos correspondientes para cada empresa serían así:

Promesa de Sociedad Futura Promoambiental Distrito SAS ESP - Obligaciones de Hacer $35.000´000.000.

Limpieza Metropolitana – LIME SA ESP - Obligaciones de Hacer $59.577.000.000.

Ciudad Limpia SA ESP. Obligaciones de Hacer $34.000.000.000.

Promesa de ESP Futura Bogotá Limpia SAS ESP Obligaciones de Hacer $18.720.000.000.

Promesa de Sociedad Futura Área Limpia SA ESP - Obligaciones de Hacer $27.000.000.000.

Verificados estos tiempos, tanto el de la entrega de los “Planes Operativos de Inicio, como en las fechas establecidas para las respectivas consignaciones por las “Obligaciones de Hacer”, Asprilla no ha encontrado el registro del cumplimiento de éstas en los sistemas en línea diseñados para tal fin. Para el congresista, llama especialmente la atención que de conformidad con los documentos que han sido puestos a disposición de la ciudadanía en el portal denominado “SECOP”, particularmente los contratos de concesión números 283, 284, 285, 286, 287 todos suscrito el día 18 de Enero de 2018, que no se encuentren registradas las fechas correspondientes al cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas favorecidas con la multimillonaria licitación de aseo.

Cambio en la fecha para los pagos de las “Obligaciones de Hacer”

Asprilla advierte, además, una grave irregularidad por parte de la Directora de la UAESP, Beatriz Elena Cárdenas, cuando decide cambiar, luego de realizada la concesión, la fecha para el pago de los dineros por concepto de las “Obligaciones de Hacer”, y establece que ya no se realizarán las consignaciones cinco días hábiles antes de la firma de los contratos, sino cinco días hábiles antes de la firma del acta de inicio, lo que cambia sustancialmente los tiempos establecidos en los pliegos de la licitación.

Peticiones a la directora de la UAESP

Ante la falta de los registros, el congresista envío a la Directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, Beatriz Elena Cárdenas, una solicitud de información en la que le hace las siguientes peticiones:

PRIMERO: Sírvase indicar las razones hecho y de Derecho en las que apoyó su decisión de desconocer los pliegos de condiciones de la licitación pública UAESO LP-002-2017, en cuanto al pago de las obligaciones de hacer.

SEGUNDO: Sírvase indicar la fecha en la cual usted recibió o espera recibir los planes operativos para el inicio, de acuerdo con el anexo 7 de los pliegos de condiciones.

TERCERO: Sírvase enviar al suscrito, copia del soporte de pago de las obligaciones de hacer, de cada uno de los adjudicatarios de las 5 áreas de servicio exclusivo, una vez se produzca el pago; para ello solicito que tal información contenga, fecha y monto exacto cancelado por cada uno de los adjudicatarios.

CUARTA: Sírvase expedir copia, en la que se identifique con claridad fecha de radicado, en su defecto acompañada de certificación suscrita por usted en la que se señala fecha y hora de recibo, de cada uno de los planes operativos presentados por los adjudicatarios de cada uno de las 5 áreas de servicio exclusivo, para la prestación del servicio de aseo en Bogotá.

Finalmente, Asprilla considera con los incumplimientos por parte de las empresas favorecidas con los nuevos contratos para el aseo en Bogotá y el cambio en las fechas para el pago de las dineros por concepto de “Obligaciones de Hacer”, la licitación estaría en graves riesgo y el Distrito tendría que entrar a tomar las acciones correctivas con miras a evitar futuras demandas por parte de las empresas que no se vieron favorecidas en la licitación. Casos como este, donde las empresas perdedoras han interpuesto millonarias demandas y las han ganado, ya se han registrado en otras oportunidades y eso es lo que se quiere evitar en este caso, señaló Asprilla.