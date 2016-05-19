Demanda pide que se incluya a todos los actores armados en el proceso de paz

El abogado y periodista, Tomás Javier Oñate, presentó una demanda ante el Consejo de Estado solicitando la nulidad de las resoluciones de la Presidencia de la República, que autorizaron la instalación de la mesa de negociaciones de la Habana en 2012, y en el que también pide que se incluya a todos los actores armados del país.

"Pido la suspensión del proceso de paz hasta tanto no se vinculen otros grupos que hacen parte de la guerra interna en Colombia, quiero decir, las bandas criminales, el ELN y todo aquel que produzca efectos contrarios al término paz", afirmó el abogado.

Indica que hay falsa motivación en esos actos administrativos pues, considera, que no corresponden con la realidad de la construcción de una "paz estable y duradera".

"No corresponde a la verdad lo que el Presidente de la República está manifestando en dichas resoluciones. Es una falsa motivación cuando manifiesta que nos va a dar una paz duradera pero con las Farc. Pero resulta que el Eln continúa ejerciendo actos terroristas, igual las bandas criminales continúan delinquiendo, extorsionando", afirmó el abogado en diálogo con La W.

Por eso pide que se suspendan los diálogos hasta que se incluyan las estructuras que quedarían delinquiendo ante un eventual desarme de las Farc.