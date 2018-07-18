Corte Suprema de Justicia reitera que paro de Avianca fue ilegal

Por una mayoría de cinco votos contra dos, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia negó una tutela interpuesta por la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac). Dicha acción pretendía anular la sentencia laboral que declaró la ilegalidad de la huelga de pilotos de Avianca, llevada a cabo a finales de 2017.

En noviembre de 2017, la Sala Laboral había ratificado que la huelga de más de 700 pilotos de la aerolínea Avianca, que duró 52 días, fue ilegal porque no cumplió con los requisitos establecidos por la ley.

La decisión de la Corte ratificó lo dicho por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que había declarado el pasado 6 de octubre la ilegalidad de la huelga de los pilotos afiliados a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac).