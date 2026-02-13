Hable con elPrograma

Corte ratifica fallo que suspendió proyecto petrolero en el Putumayo

El pueblo indígena Awá deberá ser consultado sobre la continuidad de la actividad extractiva de Ecopetrol y Petrominerales.

Imagen de referencia. Foto: Colprensa(Thot)

Caracol Radio

La Sala Plena de la Corte Constitucional ratificó el fallo que suspendió la explotación petrolera, que ejercían Ecopetrol y Petrominerales, en el municipio de Orito, Putumayo, por cuenta de que no se realizó la consulta previa con las comunidades indígenas de la región.

La Sala así lo decidió al rechazar la solicitud de nulidad que habían radicado contra el citado fallo de tutela, que entre sus consideraciones conceptuó, que la extracción de petróleo estaba afectando la calidad de vida del Pueblo Awá, que habita la zona.

“En las imágenes arrimadas al proceso de tutela se observa como la cuenca de esta fuente fluvial está siendo contaminada de manera indiscriminada, sin que Ecopetrol o Petrominerales Ltda., explicaran qué acciones inmediatas han adoptado al respecto”, conceptuó la Corte en la tutela.

