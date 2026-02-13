Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 feb 2026 Actualizado 09:18

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Corte deja con vida a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura

La Sala Plena eliminó a la Sala Disciplinaria y a la figura del gerente de la Rama Judicial.

Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura - Imagen de archivo. Foto: Colprensa(Thot)

Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura - Imagen de archivo. Foto: Colprensa

Caracol Radio

Con una votación de 7 a 1, la Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó parcialmente el componente de Justicia de la Reforma al Equilibrio de Poderes, al salvar a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, eliminando al nuevo Consejo de Gobierno Judicial, pero conservando la eliminación de la Sala Disciplinaria de la Judicatura, que será reemplazada por la nueva Comisión de Disciplina Judicial.

El fallo también eliminó al nuevo gerente de la Rama Judicial, que según la reforma al equilibrio de poderes, sería subordinado del desaparecido Consejo de Gobierno Judicial, cuya conformación fue suspendida por decisiones del Consejo de Estado.

La Sala Administrativa se mantendrá con seis magistrados que deberán diseñar las listas para a su vez elegir a los miembros de la Comisión de Disciplina Judicial y de la Comisión de Aforados.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir