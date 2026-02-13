Corte deja con vida a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura

Con una votación de 7 a 1, la Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó parcialmente el componente de Justicia de la Reforma al Equilibrio de Poderes, al salvar a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, eliminando al nuevo Consejo de Gobierno Judicial, pero conservando la eliminación de la Sala Disciplinaria de la Judicatura, que será reemplazada por la nueva Comisión de Disciplina Judicial.

El fallo también eliminó al nuevo gerente de la Rama Judicial, que según la reforma al equilibrio de poderes, sería subordinado del desaparecido Consejo de Gobierno Judicial, cuya conformación fue suspendida por decisiones del Consejo de Estado.

La Sala Administrativa se mantendrá con seis magistrados que deberán diseñar las listas para a su vez elegir a los miembros de la Comisión de Disciplina Judicial y de la Comisión de Aforados.