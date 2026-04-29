Vantara, santuario animal en la India, ofrece recibir ochenta hipopótamos colombianos: ¿es viable?

Muchas personas en el mundo están pendientes de la suerte de los hipopótamos del Magdalena Medio que son descendientes de los cuatro que trajo Pablo Escobar a su zoológico de la Hacienda Nápoles.

El pasado 29 de abril, la BBC de Londres divulgó en inglés esta información a través de su servicio mundial de noticias: “ El hijo de un multimillonario indio se ofrece a salvar a los hipopótamos de Escobar ”.

La historia hace referencia a la oferta de Anant Ambani, hijo del hombre más rico de Asia, Mukesh Ambani, quien dice estar dispuesto a recibir y cuidar a los animales en su zoológico privado Vantara.

En la cuenta de Instagram de Vantara hacen pública una carta dirigida a la ministra de Medio Ambiente de Colombia, Irene Vélez, en la que ofrecen cuidar de por vida a 80 de los 200 animales.

La oferta formal ha sido recibida con satisfacción por parte de muchos ambientalistas, el primero de ellos Nicolás Ibargüen, promotor de esta iniciativa, documentalista y productor audiovisual que ha dedicado muchos años de su vida a la defensa de especies en peligro de extinción.

Sin embargo, no hay consenso sobre la conveniencia de aceptar esta oferta.

Los biólogos, como la doctora Nataly Castelblanco, preocupados por el impacto de los hipopótamos en el ecosistema y en las especies nativas de Colombia como tortugas, nutrias, manatíes y bagres rayados, dicen que aplazar una vez más las decisiones de control letal –es decir, de matar a los hipopótamos– puede seguir aumentando el problema.

Hoy son más o menos 200 hipopótamos. Si se siguen reproduciendo a este ritmo, serán 500 en el 2035.

Adicionalmente, la asociación de zoológicos de México ofreció en declaración a la colega Ángela Patricia Janiot recibir otro grupo de los hipopótamos del Magdalena Medio.

La última palabra la tiene la señora ministra de Ambiente, Irene Vélez.

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