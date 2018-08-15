Cootransespeciales del Oriente presentaron denuncia ante accidente en Ecuador

Ante la Fiscalía de la ciudad de Cúcuta, fue interpuesta una denuncia formal por parte de las directivas de la empresa Cootransespeciales del Oriente, luego que un bus afiliado a la cooperativa fuera el responsable del accidente de tránsito donde 24 personas perdieron la vida en Ecuador.

El gerente y ex gerente de la empresa, han pedido a las autoridades investigar la presunta falsificación de documentación y suplantación de la que fueron víctimas, argumentando errores en los sellos, firmas y membrete de la supuesta empresa que transportó a estos ciudadanos.

José Alberto Ramírez, Gerente de Cootransespeciales del Oriente aseguró "Tienen unos documentos falsos, entonces lo que quiere decir que estas personas falsificaron firmas, elaboraron sellos, violaron todas las normas y cometieron una serie de delitos".

"Nosotros presentamos las denuncias ante la fiscalía, por el daño que nos está causando y quienes cometieron este delito, deberán responder frente a las autoridades". Gino Moreno Padilla, ex gerente de la cooperativa y quien figura como representante legal de la empresa en el contrato que fue encontrado en el bus de placas USA251 aseguró "no pude yo haber firmado el documento porque no soy el representante legal en la actualidad, esa no es mi firma (...) los trazos son diferentes y la grafología será quien lo certifique".

"Además me encontraba el 10 de agosto en el municipio de Salazar de las Palmas en Norte de Santander, así que no pude firmar ese contrato", Señaló. La W Radio se trasladó hasta las instalaciones de la cooperativa en la ciudad de Cúcuta, donde en las últimas horas los asociados se reunieron en las instalaciones de la empresa, para recolectar una serie de documentación exigida por la Superintendencia de Transporte, quien abrió una investigación formal sobre este hecho.