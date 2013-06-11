Contraloría realiza registro y copia de discos duros de contratación en el Inpec

La Contraloría General de la República realizó la semana anterior un registro en el Instituto Penitenciario y Carcelario, y copió toda la información que aparecía en los discos duros de los computadores sobre la contratación que efectuó en Inpec en los últimos años.



Así lo confirmó a La W Radio la contralora general de la República, Sandra Morelli, quien además indicó que se están investigando posibles irregularidades en la contratación de alimentos, equipos de cocina, kits de aseo y prestación del servicio de salud.



La funcionaria se quejó por el deficiente servicio de salud para los reclusos, que en 2012 había sido advertida en cuanto a la mala prestación de la EPS Caprecom, y defendió las denuncias del defensor del pueblo, pues explicó que no existe falta de recursos y que el tema va más allá de contratar un EPS y atender a los usuarios, pues se habla de seres humanos que necesitan mejores condiciones.



Además, se quejó por el lamentable estado de los equipos de seguridad y el deficiente almacenamiento de los alimentos que están destinados al consumo de los internos de los penales, que con la polución que se registra en las cárceles es imposible mantener en adecuado estado los productos, pues hay refrigeradores inservibles.



Igualmente, criticó la falta de coordinación para suministrar los alimentos a los presos del país que deben salir a las audiencias, tras indicar que a las personas que salen a diligencias judiciales no se les suministra la alimentación y que tampoco se reponen los alimentos que no son suministrados, de acuerdo a lo contemplado en el contrato firmado por el Inpec.



Respecto a los equipos de seguridad, mencionó que se liquidaron los contratos por unos equipos que no se han puesto a funcionar, generando un posible detrimento.



Por último, anunció que se verificaran los cumplimientos de metas, pues se realizaron advertencias de los posibles vicios previamente. Contratos como el de prestación de salud, asciende a los 70.000 millones de pesos.

