Contraloría encontró hallazgos por $2.500 millones en Sistema de Transporte de Valledupar

La Contraloría evaluó la ejecución del contrato de obra pública No. 040 del 06 de agosto de 2014, por una cuantía inicial de $29.658 millones, suscrito por Katrizza Morelli Aroca, en su calidad de representante legal del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar S.A.S. - SIVA S.A.S., y el Consorcio Sistemas Estratégicos de Transporte.

El plazo inicial de ejecución era de 16 meses, pero el mismo fue prorrogado en el tiempo y su valor adicionado en más de $12.000 millones, para una cuantía de $41.756 millones.

Sin embargo, se le sustrajeron $3.352 millones, mediante acta modificatoria del 22 de marzo de 2017, para un valor final del contrato de $38.403 millones, y un plazo de ejecución final en 36 meses y 10 días, de los cuales, más de un 80% ha sido cancelado al contratista, es decir $31.000 millones. El contrato se encuentra aún en ejecución.

"Existieron mayores valores pagados por personal administrativo y técnico que el contratista había propuesto en su oferta pero que no fue contratado para la ejecución de las obras, no obstante estar obligado a ello. En sólo sobrestimación del contrato y mayor valor pagado por el personal propuesto y no contratado se evidenciaron $470 millones pagados en exceso", indicó la Contraloría.