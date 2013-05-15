Contralora Morelli espera indagación preliminar que solicitó a la Fiscalía
La Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, informó por medio de un comunciado detalles sobre el alquiler de la sede de la contraloría.
Por medio de un comunicado de prensa, la funcionaria dio a conocer detalles sobre los nombramientos en cargos con repercusión fiscal injustificada y del supuesto delito cometido como consecuencia del alquiler de la sede donde funciona la Contraloría General de la Nación.
Este fue el comunicado publicado por Morelli:
La Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, se permite informar que:
1.- Es función propia del Fiscal General de la Nación adelantar las investigaciones que se susciten como consecuencia de denuncias penales o, incluso, de oficio.
2.- De cara a informar a la opinión pública sobre lo literalmente advertido por esta entidad, se adjunta al presente comunicado el texto de un control de advertencia y el comunicado explicativo correspondiente que, en su momento, se entregó a los medios de comunicación en relación con los nombramientos en cargos con repercusión fiscal injustificada.
3.- Obviamente, corresponderá a la Fiscalía General de la Nación establecer la tipicidad de las conductas, el bien público afectado, el dolo con que se hubiese actuado y demás circunstancias de tiempo, modo y lugar de las presuntas faltas cometidas, por lo que los argumentos de defensa, junto con las pruebas respectivas serán remitidas a ese organismo en la etapa procesal que el fiscal investigador tenga a bien indicar.
4.- En cuanto al supuesto delito cometido como consecuencia del alquiler de la sede, se procederá, tal y como se ha indicado respecto al tema pensional. Sin embargo, de cara a informar a la opinión pública sobre lo contratado, su costo y su conformidad con los parámetros del mercado, a más de la necesidad objetiva del traslado de sede, se adjunta la información en la página web de la entidad, www.contraloria.gov.co
5.- Por último, en este orden de ideas la Contralora General de la República también espera la indagación preliminar que ella ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación, de cara a establecer si esta entidad hace u ordena interceptaciones o seguimientos ilegales. No hay nada más sano para el Estado social de derecho que todos y cada uno de los hechos denunciados sean objeto del más exhaustivo examen por parte de la autoridad competente.
