Consejo Nacional Electoral podría sancionar a quien autorizó valla de Vargas Lleras
El magistrado Carlos Ardila, sostuvo que hubo violación legal a la norma electoral instalar la valla con la cual se apoya una eventual candidatura presidencial del ministro.
El presidente del Consejo Nacional Electoral, magistrado Carlos Ardila, sostuvo en www.wradio.com.co que hubo violación legal a la norma electoral instalar una valla en el municipio de La Estrella, en Antioquia, con la cual se apoya una eventual candidatura presidencial del ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras.
Ardila explicó que tienen que investigar quién o quiénes autorizaron colocar la valla. Dijo que, probablemente, esa persona o personas obraron de buena fe sin conocer la ley.
“Sea quién sea incurrió en violación de la norma y la Sala podría sancionarlo si encuentra que violó la ley”, señaló.
