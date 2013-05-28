Consejo de Estado se defiende de cuestionamientos del periodista Daniel Coronell

Para el periodista Daniel Coronell la elección de Alberto Rojas para conformar terna para magistrado de la Corte Constitucional fue ilegal. Para el magistrado y presidente del Consejo de Estado, Alfonso Vargas, la elección está apegada a la ley.



Según Coronell, “el reglamento del Consejo de Estado establece que cualquier elección debe hacerse por voto secreto. Es decir que la voluntad de los miembros de esa alta corte no debe anunciarse públicamente, entre otras cosas para no influir en la decisión de los compañeros de corporación”.



“Sin embargo, ese miércoles, el magistrado Víctor Hernando Alvarado propuso que los consejeros votaran poniéndose de pie y que después legalizaran la decisión “ratificando” con papeletas lo que ya estaba definido en una votación pública, es decir irreglamentaria. Argumentó que otras veces el Consejo ha recurrido a ese esguince”, dice el periodista en su columna de la revista Semana.



Pero el presidente del Consejo de Estado, magistrado Alfonso Vargas, explicó que según el reglamento dice que “en reiteradas votaciones la Corporación podrá optar por otro tipo de intento” para la elección.