Consejo de Estado alega ser competente para estudiar la demanda de Montealegre

Danilo Rojas, presidente del Consejo de Estado, indica que por tratarse de un acto administrativo, es esa corporación la que debe tramitar la demanda que presentó el exfiscal General, Eduardo Montealegre, contra la resolución que autorizó la instalación de la mesa de diálogos de la Habana.

Dijo Rojas que posiblemente le plantearán a la Corte Constitucional que ellos son los competentes para ese tipo de asuntos, teniendo en cuenta que en octubre de 2015 admitieron una demanda contra la misma resolución, presentada por el cuidadano Tomás Javier Oñate Acosta, quien argumentó que pese a que se dio inicio a los diálogos, "las Farc continuaron cometiendo actos violentos".

"La Corte decidió este año, con posterioridad a la admisión que había hecho el Consejo de Estado, admitir con cierta duda -la demanda de Montealegre- como se ve en el auto admisorio de la Corte. Porque de acuerdo con el reglamento y la jurisprudencia, la propia Corte Constitucional, cuando tiene dudas respecto de la competencia, prefiere admitir las demandas para que sea la Sala Plena la que resuelva si tienen las competencias", indicó Danilo Rojas.

Dijo el magistrado que el Consejo Estado no tiene dudas respecto a la demanda pues " se trata de una resolución que formalmente es un acto administrativo".