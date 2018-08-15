Congresistas rechazaron un eventual aumento de las tarifas de Electricaribe

En el marco de un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado, senadores de diferentes partidos criticaron las declaraciones del Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla sobre la posibilidad de subir las tarifas de Electricaribe para resolver la crisis de energía en la Costa Caribe.

El senador del Partido de la U, José David Name esperó que esas declaraciones hayan sido una salida en falso del nuevo Ministro de Hacienda.

"Eso no puede ocurrir. Eso no lo va a aceptar nadie en la Costa", señaló Name.

El senador de Cambio Radical, Didier Lobo aseguró que "los caribeños pagan las facturas" pero aseguró que los más pobres no soportarían un aumento adicional en las tarifas.