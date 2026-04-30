“Sin la interconectividad con Colombia, solo queda bajar el switch”: ex vicepresidente de Ecuador
Otto Sonnenholzner estuvo en 6AM W de Caracol Radio hablando sobre los efectos de la crisis diplomática en la ciudadanía y los pequeños negocios.
“Sin la interconectividad con Colombia, solo queda bajar el switch”: ex vicepresidente de Ecuador
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David Otero
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