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30 abr 2026 Actualizado 15:45

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“Sin la interconectividad con Colombia, solo queda bajar el switch”: ex vicepresidente de Ecuador

Otto Sonnenholzner estuvo en 6AM W de Caracol Radio hablando sobre los efectos de la crisis diplomática en la ciudadanía y los pequeños negocios.

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