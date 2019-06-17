Pretendemos que el proyecto establezca unas penas que se aumenten: senador Germán Varón Cotrino. Foto: Colprensa

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Confiamos que el proyecto anticorrupción se apruebe hoy en el Senado: Germán Varón

En diálogo con La W, el senador de Cambio Radical, Germán Varón se mostró optimista de que el proyecto anticorrupción promovido por la Fiscalía sea aprobado en la sesión plenaria de hoy.

"Hoy el Gobierno y la Fiscalía tienen la obligación de ir a impulsar el proyecto. Espero que sea suficiente para que los congresistas acompañen la iniciativa", señaló el senador.

El ponente de la iniciativa señaló que sólo quedan cinco artículos por ser aprobados, por lo que se podrán debatir ampliamente este lunes y que las disposiciones incluidas en el texto sólo aplicarían a futuro.

Varón añadió que los congresistas que tengan familiares que puedan verse afectados por el proyecto no lo podrán votar.

El proyecto también ha sido impulsado por los promotores de la Consulta Anticorrupción.

Le puede interesar: