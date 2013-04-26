Concejal Palacio tiene intereses en el Fondo de Vigilancia y Seguridad, dice su directora
La directora del Fondo de Vigilancia, Natalia de la Vega, dijo en La W que el concejal Javier Palacio tiene gente adentro del Fondo que le informa lo que sucede.
La directora del Fondo de Vigilancia y Seguridad, Natalia de la Vega, dijo en www.wradio.com.co que el concejal Javier Palacio tiene “gente adentro” del Fondo que le informa lo que sucede.
Pero, según De la Vega, el problema que tiene el concejal Palacio es que “lo están informando mal”. “Lo informan, pero lo informan mal”, sostuvo la funcionaria.
Además, aseguró que desconoce qué tipo de intereses puede tener al concejal en el Fondo. Asimismo, aclaró que no sabe si hay concejales de la capital colombiana con vínculos con Verytel, firma con la que se licitó la compra de 53 cámaras por un valor de 40.200 millones de pesos.
La directora del Fondo señaló que serán las autoridades competentes las que determinen qué concejales tienen vínculos con esa firma.
Natalia de la Vega también dijo que desde que llegó al Fondo no se ha girado un solo peso de al contrato de las cámaras.
Pero, según De la Vega, el problema que tiene el concejal Palacio es que “lo están informando mal”. “Lo informan, pero lo informan mal”, sostuvo la funcionaria.
Además, aseguró que desconoce qué tipo de intereses puede tener al concejal en el Fondo. Asimismo, aclaró que no sabe si hay concejales de la capital colombiana con vínculos con Verytel, firma con la que se licitó la compra de 53 cámaras por un valor de 40.200 millones de pesos.
La directora del Fondo señaló que serán las autoridades competentes las que determinen qué concejales tienen vínculos con esa firma.
Natalia de la Vega también dijo que desde que llegó al Fondo no se ha girado un solo peso de al contrato de las cámaras.