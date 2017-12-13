Con laudo arbitral Avianca debe pedir permiso al Gobierno para despedir pilotos de Acdac

El Ministerio de Trabajo se pronunció acerca del laudo arbitral en el que se dirimió el conflicto laboral entre Avianca y la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac). Foto: Getty Images( Thot )

El Ministerio de Trabajo se pronunció acerca del laudo arbitral en el que se dirimió el conflicto laboral entre Avianca y la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), específicamente sobre la cláusula que busca evitar que los pilotos sindicalizados resulten víctimas de posibles represalias por parte de la empresa.

(Le puede interesar: Estos fueron los acuerdos que se lograron entre Acdac y Avianca luego del paro)

Ante este escenario, la ministra de la cartera laboral, Griselda Restrepo, expresó que aunque la cláusula fue acogida por el tribunal, Avianca podría tomar decisiones de hacer despidos al declararse como ilegal la huelga realizada por más de 700 pilotos del sindicato pero siempre y cuando esto fuera informado al Ministerio.

Dentro de su aclaración, el Gobierno también expresó que luego de que se cumplan los tres días que tienen tanto Avianca como la Acdac para no aceptar el laudo proferido el pasado 11 de diciembre, ambos bandos tendrán que dar cumplimiento a lo estipulado dentro del Tribunal de Arbitramento.

Frente a esto, la empresa y el sindicato siguen estudiando cuál será su postura frente a los puntos acordados entre los árbitros.

En cuanto a los temas económicos que fueron solucionados dentro del tribunal, la ministra Restrepo se mostró satisfecha al considerar que haber logrado una decisión de la misma instancia a la que ella convocó como jefe de la cartera laboral, es un avance y un claro mensaje para empezar a cerrar otros conflictos laborales de Colombia.