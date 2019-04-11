Para nosotros es muy importante que no se hubiera presentado un hecho que lamentar: general Martínez. Foto: Colprensa

Con cifras respondió el Ejército Nacional a las declaraciones de Donald Trump

El presidente Donald Trump hizo duras críticas al Gobierno del presidente Iván Duque por el aumento de la llegada de drogas y criminales a los Estados Unidos, ante lo cual el Ejército Nacional respondió con cifras.

El general Nicasio Martínez, comandante del Ejército Nacional, manifestó que Colombia ha logrado ubicar y destruir más de mil laboratorios de droga durante los últimos meses. Además, ha conseguido erradicar cerca de 10.000 hectáreas de cultivos ilícitos en todo el país.

Recordó además que durante estas labores, varios uniformados han perdido la vida, como sucedió el pasado miércoles 10 de abril cuando dos soldados murieron en un campo minado mientras realizaban trabajos de erradicación.

“Estamos trabajando, es nuestro compromiso. Podemos dar un balance positivo, (van) más de mil laboratorios destruidos y 10.000 hectáreas erradicadas. Seguiremos trabajando, lo hemos venido haciendo por muchos años porque además estamos convencidos que debemos atacar y hay un plan integral del Gobierno Nacional”, manifestó el general Martínez.

