Comunidad de Capurganá espera concertar con el Gobierno para levantar paro cívico
Se espera además que este fin de semana se reinicien las actividades en esa zona turística del Chocó.
En diálogo con www.wradio.com.co, el líder de las comunidades afro, Emigdio Pertúz, anunció que los turistas represados en Capurganá (Chocó) por el paro cívico que inició este 13 de mayo, ya salieron de la zona y se han iniciado diálogos con las autoridades para levantar el cese de actividades.
Según Pertúz, 50 turistas colombianos y 28 turistas extranjeros salieron de ese corregimiento, gracias a la colaboración del general José David Guzmán, comandante de la región seis de la Policía Nacional, que coordinó la salida de los visitantes, que pudieron ver de primera mano las rpoblemáticas de esa comunidad.
Entre las problemáticas de la comunidad del municipio de Acandí, el líder afro dijo que la falta de suministro de energía eléctrica, de centros de salud, falencias en las edificaciones de centros educativos y conflictos con las personas desplazadas que se han asentado en la región, complican la situación social.
Sin embargo, anunció que ya se iniciaron los diálogos con el gobierno departamental y el nacional, para analizar las medidas y acuerdos para levantar el paro, pero lamentó, que representantes del Ministerio de Minas y Energía no se hubiesen hecho presentes en los contactos.
La conexión al sistema eléctrico nacional, avaluada en 45.000 millones de pesos, la instalación de centros de salud en la zona turística, el mejoramiento de las aulas de los centros educativos y la atención integral a la víctimas del conflicto por parte de la Fiscalía y la Unidad de Víctimas, son las peticiones de la comunidad.
