Comisiones conjuntas de Senado y Cámara intentarán recomponer camino de reforma a la Salud

Este miércoles 5 de junio, las comisiones primeras de Cámara de Representantes y Senado se reunirán para discutir el tema, luego de que la sesión del martes 4 fuera suspendida por falta de cuórum.



Los senadores Luis Fernando Velasco, liberal, y Juan Carlos Avellaneda, del Polo, denuncian como “grave” que algunas EPS quieran rivalizar el debate.



Según Avellaneda, existe la hipótesis en los “pasillos” del Congreso, de que circulan interés de las EPS, las cuales, al parecer, tienen transitando algunos recursos.



Señaló que por primera vez la Comisión Primera del Senado presentó una ponencia para cambiar el aseguramiento privado de las EPS, lo que implicaría que las prestadoras de salud lleguen a su fin.



“La salud la debemos levantarla como un derecho de carácter fundamental (…) y el Estado tienen la obligación de proteger y garantizar el derecho para la salud”, indicó.



Por su parte, Velasco sostuvo que espera que la falta de cuórum que hizo que se aplazara el debate, haya sido porque los congresistas se enfermaron y se fueron a las EPS para que los atendieran.



“Ayer (martes 4 de junio) debió estar todo el mundo presente (…)…Es inaudito que cuando se abre el debate más importante del último cuatrienio no asistan”.