Colombiano contó el horror que vivió tras el paso del tornado en Oklahoma
Ómar Osorio estuvo presente durante el paso del tornado que sacudió a Oklahoma el pasado lunes 20 de mayo y narró los funestos momentos durante el desastre natural.
En diálogo con www.wradio.com.co Ómar Osorio, un colombiano afectado por el tornado que sacudió los suburbios de Oklahoma, narró la situación que vivió durante los minutos en que el fenómeno natural pasó por el condado de Moore, EE.UU.
Osorio contó que se encontraba recogiendo a sus nietos en la escuela del condado cuando observó que "el cielo estaba demasiado negro". Inmediatamente se dio a la fuga en su automóvil para llegar lo más pronto a su casa. Una vez llegó a su hogar, se escondió con su familia en un subterráneo. Cinco minutos después el tornado pasó.
El colombiano comentó que durante su estancia en el refugio, el sonido del tornado era similar al escuchar “un león rugir”. Además agregó que al salir, el desastre era total y "devastador".
Frente a la ayuda del Gobierno Federal, Ómar manifestó que ya han informado a la población que los suministros de apoyo están próximos a llegar a Moore.
