Codirector de la U dice que 'expulsaría inmediatamente' a concejales vinculados a carrusel
El representante Jaime Buenahora señaló en La W que los concejales de la colectividad vinculados en el carrusel deben tener sanciones muy fuertes, como "perder las curules".
El codirector del partido de la U, el representante Jaime Buenahora, señaló en www.wradio.com.co que los concejales de esa colectividad vinculados al “carrusel de contratos” de Bogotá deben “tener sanciones muy fuertes”, como “perder las curules”.
“Yo quisiera expulsarlos inmediatamente (…) es una vergüenza lo ocurrido con Bogotá”, indicó Buenahora, quien explicó que “no los puede expulsar inmediatamente” porque los estatutos del partido lo obligan a un trámite para tomar esa decisión.
“Estatutariamente hay trámites que deben cumplir. Ha habido un saqueo horrible”, señaló el representante. Agregó que la U otorgó avales a esos concejales “bajo la presunción que serían buenos” políticos.
