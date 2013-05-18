Cárceles del país contarán con 26.000 nuevos cupos al finalizar 2013

La Ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, anunció que además de los 68.000 millones de pesos destinados para invertir en infraestructura carcelaria, vendrán 180.000 millones de pesos adicionales en la Ley de Traslado Presupuestal.



La funcionaria explicó que la estrategia del Ministerio de Justicia consistente en avanzar doce pasos hasta lograr un sistema penitenciario y carcelario más racional y humanizado, está dirigida a dar una solución eficaz y a transformar de manera significativa la realidad de las cárceles del país. Por eso, dentro de los Doce Pasos también se está trabajando en la construcción de nuevos cupos.



Asimismo, la ministra Correa informó que los 2.000 cupos de la Cárcel de Guaduas serán entregados en un mes. Esta construcción presentaba falencias particularmente en el suelo y la gestión del Ministerio de Justicia dio lugar a que el contratista hiciera las correcciones del caso.



“Son muchas las medidas que se han adoptado y mucho lo que hemos avanzado en la solución del problema. No es solamente con el proyecto de ley que hace tránsito en el Congreso y que busca la reforma al Código Penitenciario y Carcelario que puede llegarse a soluciones de fondo. Esta es apenas una de las doce medidas que el Ministerio de Justicia ha venido implementando para darle solución pronta a la sobrepoblación y a las necesidades que sufren las personas privadas de la libertad”, puntualizó la Ministra.

