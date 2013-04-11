Capturados miembros de banda dedicada a amedrentar a beneficiados por restitución

La Policía Nacional confirmó la captura de Gerardo Sanguino, alias Anderson, Diego Alfonso Hernández Banquet, alias Fidel, Melquicedec Henao Ciro, alias Belisario, y Augusto Francisco Castro, alias Tuto, integrantes de una banda dedicada a hostigar personas que están liderando los procesos de restitución de tierras.



La Policía también indicó que al interior de esta banda quedan ocho personas más, entre ellas Teresa Álvarez Gómez, alias sor Teresa, quien fue cuñada de Fidel Castaño, extinto jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, quien está acusada de homicidio y fue administradora de ‘Funpazcor’, creada por los hermanos Castaño para despojar tierras en el departamento de Córdoba.



También las autoridades buscan a Omar Alberto Moreno, alias Codazzi, en la zona del Caribe; a los presuntos integrantes de la guerrilla de las Farc, alias Carranza y alias Daniel, y a otros cuatro integrantes: Saúl Alfonso Severini Caballero, Hernán Darío Camargo Castillo, alias Giovanni, Víctor Julio Almanza Mape, alias Ramoncito, y a alias Juancho o "Misael", por quienes ofrecen una recompensa de hasta de 200 millones de pesos.

