Capturado alias Jaime, ideólogo del frente 53 de las Farc

Alias Jaime fue capturado cuando se desplazaba hacia el Páramo del Sumapaz para reunirse con el ‘Zarco’, tercer cabecilla del frente 52.



Según inteligencia la reunión tenía como fin coordinar aspectos relacionados con un "plan retoma" a Cundinamarca por parte de ese grupo guerrillero.



Este hombre se vinculó a las Farc hace más de 25 años en el frente 7 en Puerto Concordia, (Meta) y es uno de los responsables del secuestro en el año 2000, del periodista Guillermo ‘La Chiva’ Cortés.



González Vanegas, tenía una orden de captura por rebelión.



De otra parte, en Puerto Concordia fue capturado Edison Guillermo Velásquez Álvarez, alias Farid, segundo cabecilla del bloque Libertadores del Vichada, una disidencia de la banda criminal Erpac.



Velásquez Álvarez, capturado en la vereda Los Alpes, era el hombre de confianza de alias Pijarbey, quien lidera la confrontación de ese grupo contra el "bloque Meta" por el control territorial de esa zona y del narcotráfico.



Alias Farid era el encargado de coordinar y realizar las extorsiones y homicidios a los comerciantes y ganaderos en Villanueva (Casanare) y Villavicencio.