Candidatos a la Contraloría expusieron sus propuestas

Julia César Cárdenas hizo énfasis en la consolidación de una contraloría delegada fuerte para el posconflicto, que garantice el uso correcto de los recursos. También aseguró que hay que atacar la corrupción desde diferentes ángulos por lo que manifestó su apoyo a la Consulta Anticorrupción y a los proyectos anticorrupción presentados por el Gobierno.

Felipe Córdoba señaló que hay que replantear el modelo de control fiscal para maximizar los resultados de la Contraloría y propuso hacer uso de herramientas de "big data" para el control de los recursos públicos.

Alonso Pío Fernández aseguró que la Contraloría debe fortalecer los informes de la entidad "para que los corruptos se den cuenta que robar no paga". También hizo un llamado a revisar la forma como se eligen los contralores municipales.

José Félix Lafaurie hizo un repaso sobre su gestión como vicecontralor y aseguró que, der ser elegido Contralor, no mirará para atrás y se dedicará a "dejar un legado para el país". También hizo énfasis en la necesidad de que la Contraloría juegue un papel en mejorar la gestión fiscal del Estado.

José Andrés O'Meara advirtió que la Contraloría no puede ser una herramienta de venganzas políticas que desincentive la llegada de personas al sector público. También propuso que se creen contralorías delegadas independientes para los temas de salud y educación para lograr mayor eficiencia.

José Joaquín Plata planteó el fortalecimiento institucional. Dar el paso a la era digital a través del expediente electrónico para evitar la caducidad y prescripción de los procesos fiscales. También planteó capacitar a las veedurías ciudadanas para mejorar el carácter de sus denuncias.

Maritza Quintero aseguró que es necesaria una reingeniería del sistema de control fiscal y señaló que la Contraloría General de la República debe trazar una política marco para que funciones las contralorías regionales y no se conviertan en entidades de bolsillo.

Gilberto Rondón juró ante la plenaria no haber cometido delitos y aseguró que le pondrá la lupa a la contratación estatal. También hizo énfasis en la necesidad de fortalecer el control preventivo de la Contraloría para luchar contra la corrupción.

El exmagistrado Wilson Ruíz hizo un llamado a tecnificar los procesos en la Contraloría y a acortar los términos en los procesos fiscales para evitar la caducidad y la prescripción. También pidió replantear el modelo de las contralorías territoriales.

El exmagistrado del Consejo de Estado, Marco Antonio Velilla, aseguró que se debe dar un enfoque interinstitucional a la lucha contra la corrupción y planteó la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública.