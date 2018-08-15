Cancillería confirma que hay 19 colombianos entre los fallecidos en accidente de bus

El Consulado en Quito expedirá pasaportes gratuitos a los afectados por el accidente, pues la mayoría perdieron sus documentos. Foto: Colprensa( Thot )

La Cancillería confirmó que hay 19 colombianos entre los 24 fallecidos por el accidente de un bus de turismo en Papallacta, en Ecuador.

De acuerdo con la Cancillería, cinco de los colombianos ya fueron identificados y se está trabajando con Medicina Legal y la Registraduría para terminar la identificación de los cuerpos. "Una vez se tenga la plena identidad de los cuerpos, se procederá a tramitar sus registros de defunción y a realizar gestiones para su repatriación a Colombia y se coordinará con las familias para la recepción de los restos mortales", indicó en un comunicado.

Además, se informó que hay 12 colombianos heridos, ocho mujeres, tres hombres y un menor, los cuales se encuentran fuera de peligro en los hospitales San Francisco, Pablo Arturo Suárez, Calderón y Pedro Espejo.

El Consulado en Quito expedirá pasaportes gratuitos a los afectados por el accidente, pues la mayoría perdieron sus documentos. Además, la Cancillería reiteró "sus condolencias a los familiares de nuestros connacionales fallecidos en el trágico accidente y su disposición para asistir a los sobrevivientes y sus familias" y expresaron sus condolencias a los familiares de los ciudadanos venezolanos y ecuatorianos que iban en el bus.