Avianca y Singapur Airlines firman acuerdo de código compartido

Avianca y Singapore Airlines han firmado un acuerdo de código compartido que les permitirá a ambas aerolíneas compartir códigos en sus vuelos desde y hacia Barcelona y Londres, a partir de septiembre de 2017.



Con este nuevo acuerdo, los viajeros de Avianca tendrán mayores opciones de conexión hacia la ciudad-estado de Singapur, ubicada en el sudeste asiático, desde donde podrán volar a decenas de destinos, principalmente en Asia, operados desde el aeropuerto internacional de Changui, hub principal de la aerolínea.



Avianca incluirá su código ‘AV’ a vuelos operados por Singapore Airlines en las rutas LHR-SIN-LHR y BCN-SIN-BCN. De igual forma, la aerolínea asiática sumará su código ‘SQ’ a vuelos operados por Avianca en las rutas LHR-BOG-LHR y BCN-BOG.



La venta de vuelos de código compartido estará disponible a partir de mediados de agosto de 2017 para fechas de viaje a realizarse en septiembre de 2017 en adelante. Dichos vuelos les permitirán a los viajeros acumular millas en los respectivos programas de viajero frecuente de cada aerolínea: KrisFlyer para Singapore Airlines y LifeMiles para Avianca.



“La firma de este acuerdo de código compartido con Singapore Airlines nos permite expandir nuestra red de rutas para ofrecer a nuestros clientes una mejor conectividad con el mundo, manteniendo los estándares de talla mundial que caracterizan a las aerolíneas miembro Star Alliance”, dijo el CEO- presidente ejecutivo de Avianca, Hernán Rincón.



Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Planeación de Mercadeo de Singapore Airlines, el Sr.Tan Kai Ping indicó “este nuevo acuerdo de código compartido con Avianca, nuestro socio de Star Alliance, les ofrece a nuestros clientes, tanto a los viajeros de negocios como a aquellos que viajan por placer, más y mejores conexiones a América Latina ”.



La aerolínea singapurense cuenta con una de las flotas más jóvenes y robustas del mundo, al contar con aeronaves Airbus A380, Boeing B777 y Airbus A350. Esto combinado con los aviones Boeing B787 Dreamliner de Avianca, que sirven estas rutas, ofrece a los clientes una experiencia única a bordo en equipos de última generación.