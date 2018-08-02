Avianca tampoco venderá tiquetes para vuelos nacionales durante este viernes

Frente al anuncio hecho por la Aerocivil y que fue confirmado por Avianca acerca de que la falla en su operación, que se presenta desde este miércoles, se debe a un inconveniente en un software de asignación de sus tripulaciones, la aerolínea procedió a confirmar también que amplió su plan de contingencia en cuanto a la venta de tiquetes, de esta manera ni este jueves ni viernes habrá venta de pasajes a vuelos nacionales, esperando con esta medida recuperar su operación.

En su explicación, Avianca informó que debido a una inconsistencia presentada en la aplicación que notifica a las tripulaciones de los vuelos al interior de Colombia, los pilotos y auxiliares programados el miércoles 01 de agosto para 20 vuelos no se presentaron a la operación, ocasionando demoras en unos y la cancelación de otros.

Por otro lado, los directivos de la empresa aseguraron que las afectaciones a sus viajeros solo se están presentando a nivel nacional ya que todos los vuelos internacionales se han podido operar correctamente.

Por su parte la Aerocivil en su pronunciamiento sobre la situación que afronta Avianca, expuso que desde octubre del año pasado, tanto la entidad como la empresa se han reunido en más de 20 ocasiones con el fin de hacer seguimiento a los niveles de cumplimiento de la misma, los cuales según la Aeronáutica Civil han bajado entre un 10 y 15% lo que a su vez ha generado que se le habrá procesos sancionatorios a la aerolínea por incumplimiento a usuarios y cancelación de vuelos programados.

A pesar de que en su pronunciamiento, la Aeronáutica Civil no descartó que la operación de Avianca se esté viendo afectada también por la falta de pilotos en consecuencia con el despido y renuncia principalmente de aviadores de Acdac, por la huelga que realizaron en 2017, la empresa en su pronunciamiento negó que esta sea una de las razones del incumplimiento en sus itinerarios y por el contario afirmo en cabeza de Darío Barrera, Director General de Aeropuertos de Avianca, que se cuenta con los pilotos suficientes para afrontar todos los vuelos que tiene la aerolínea.

Tanto Avianca como la Aerocivil estuvieron de acuerdo en que la contingencia con el aplicativo que ha generado todo el impacto en la operatividad de la aerolínea será solucionada en cuestión de días.