Avianca realizó nuevos despidos tras la segunda jornada de procesos disciplinarios de Acda

Durante la segunda jornada de procesos disciplinarios de Avianca contra los pilotos afiliados a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, la Acdac, (que participaron de la huelga contra la compañía en 2017) se confirmó por parte del sindicato que de 20 procesos programados durante este martes, la aerolínea decidió realizar 13 despidos, sancionar a 3 pilotos, aceptó 2 renuncias y un aviador no se presentó ante los directivos de Avianca para empezar su proceso disciplinarios, aclarando también que se aplazó la decisión sobre el futuro laboral de uno de los pilotos citados.

De esta manera, se confirmó que en total tras dos días de procesos disciplinarios ya son 35 pilotos afiliados a la Acdac que han sido despedidos por parte de Avianca; según el sindicato esta cifra en los próximos días podría aumentar.

Se espera que durante este miércoles continúen las citaciones por parte de la empresa a sus instalaciones para definir el futuro laboral de otra cantidad de pilotos sindicalizados, en horas de la mañana de se presentará el primer grupo de aviadores y luego de las dos de la tarde se atenderá a un segundo grupo.