Avianca mantiene que ha respetado los derechos de quienes participaron en huelga de Acdac

Tras la noticia revelada en primicia por W Radio sobre que Avianca apelará el caso particular del capitán Jorge Mario Medina, en el que una tutela presentada para solicitar su reintegro a la empresa fue fallada por un juez a su favor en primera tras ser despedido por haber participado en la huelga de pilotos en el 2017.

La aerolínea expuso también que, durante los procesos disciplinarios, la compañía ha respetado los derechos de los líderes y participantes del cese ilegal y que calificar este proceso como “masacre laboral”, haciendo referencia a un pronunciamiento hecho recientemente por Acdac, no solo es desconocer las leyes colombianas sino también las responsabilidades de quienes lideraron, ilegalmente, el cese más largo en la historia de la aviación colombiana con claros efectos negativos en el país y para la conectividad de las regiones.